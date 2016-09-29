Диего Симеоне: "Атлетико" провел один из лучших матчей в Лиге чемпионов"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне подчеркнул после матча группового турнира Лиги чемпионов с "Баварией" (1:0), что его команда провела одну из лучших своих игр в этом турнире. Специалист отметил, что ему повезло тренировать такой коллектив.

– Мы довольны победой и своей игрой, – приводит Tmw слова Симеоне. – Команда выполнила все то, что мы готовили, великолепно проведя матч. Это блестящая победа. "Атлетико" здорово защищался и воспользовался зонами, которые оставляла "Бавария". Это один из лучших наших матчей в Лиге чемпионов. Мне очень повезло тренировать такую команду. Не знаю, находимся ли мы на одном уровне с командой Карло Анчелотти, но я всегда нацелен на максимум. Сейчас у нас нет времени радоваться, потому что надо готовиться к следующему матчу.