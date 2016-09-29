00:49 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Диего Симеоне: "Атлетико" провел один из лучших матчей в Лиге чемпионов"

0
0
0

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне подчеркнул после матча группового турнира Лиги чемпионов с "Баварией" (1:0), что его команда провела одну из лучших своих игр в этом турнире. Специалист отметил, что ему повезло тренировать такой коллектив.

– Мы довольны победой и своей игрой, – приводит Tmw слова Симеоне. – Команда выполнила все то, что мы готовили, великолепно проведя матч. Это блестящая победа. "Атлетико" здорово защищался и воспользовался зонами, которые оставляла "Бавария". Это один из лучших наших матчей в Лиге чемпионов. Мне очень повезло тренировать такую команду. Не знаю, находимся ли мы на одном уровне с командой Карло Анчелотти, но я всегда нацелен на максимум. Сейчас у нас нет времени радоваться, потому что надо готовиться к следующему матчу.

0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 2-й тур
Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Солиста "На-На" зверски избили радикалы в Одессе...

Следователи снова обвинили Россию в атаке на "Боинг" MH17 над Донбассом,...

Единственное интервью Стерджеса о скандале в Москве: Проблема в их...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ