Диего Симеоне: "Атлетико" показал, за счет чего конкурирует с лучшими клубами Европы"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне после ответного полуфинала против "Реала" (2:1, 0:3 -в первой встрече) отметил, что команда осложнила свою задачу, уступив в первом поединке. По его словам, несмотря на это, "матрасники" показали, почему ведут борьбу с лучшими клубами Европы на протяжении нескольких лет.

- Мы играли с потрясающей командой, - приводит Marca слова Симеоне. - Сами себе осложнили жизнь, проиграв в первом матче. Но сегодня показали, за счет чего нам несколько лет удается соперничать с лучшими клубами Европы. Жаль, что у нас только по одному Годину и Габи. Здорово играли, но гол Иско сделал задачу невыполнимой. Были близки к своей цели, но Кейлор Навас провел хороший матч.

Трансляция матча "Атлетико" - "Реал"