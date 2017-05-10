Диего Симеоне: "Атлетико" не сдастся до финального свистка"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне в преддверии ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против "Реала" заявил, что гордится выходом в этот этап турнира, и отметил, что верит в своих игроков. Напомним, что в первой встрече "Реал" победил со счетом 3:0 благодаря хетт-трику Криштиану Роналду.

– Мы верим в себя, это наше оружие, – цитирует сайт УЕФА Симеоне. – Мы не будем менять нашу игру. Мы знаем, на что способны. Я уверен в своих игроках, думаю, все будет хорошо. "Атлетико" будет защищаться каждую минуту, создавать моменты в атаке. Все-таки "Реал" один из лучших клубов мира, наряду с "Барселоной" и "Баварией".

Мы гордимся тем, что пробились в полуфинал. Будет трудно, но мы не сдадимся, пока арбитр не даст финальный свисток.

Напомним, что матч "Атлетико" – "Реал" состоится в среду, 10 мая, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи