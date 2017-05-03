Диего Симеоне: "Атлетико" еще может выйти в финал"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне после первого полуфинала против "Реала" (0:3) отметил, что команда еще надеется на успех в ответном поединке. По его словам, "матрасникам" придется сделать практически невозможное.

- Первый тайм команды провели не очень хорошо, - приводит Football Espana слова Симеоне. - При это соперник забил гол. Во второй половине владели инициативой, но не создали моментов. А "Реал" отлично использовал пространство. Они были лучше, их можно поздравить.

В футболе может произойти всякое, это замечательная игра. Я думаю, что у нас еще есть шанс выйти в финал. Уже сказал парням, чтобы они забыли это поражение. Собираемся сделалть что-то практически невозможное. Повторюсь, это футбол.

Трансляция матча "Реал" - "Атлетико"