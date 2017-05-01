Диего Годин: "Важно забить "Реалу" на выезде"

Защитник "Атлетико" Диего Годин накануне первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с "Реалом" отметил важность забитого гола на выезде. Также он считает, что это будет поединок равных соперников.

- Мы смотримся хорошо, находимся на пике формы и психологически готовы к напряженному матчу, - цитирует пресс-служба УЕФА Година. - Нужно продолжать в том же духе. Хотим как можно дальше пройти в этом турнире. У нас было не так много времени для подготовки. Мы играли несколько дней тому назад. Но мы много знаем о "Реале" и его славном прошлом. Мы извлекли уроки из предыдущих поражений. Готовились так, как делаем это обычно перед важными поединками. Это матч равных соперников. Все команды, дошедшие до полуфинала, заслужили это. Всегда важно забить гол на выезде. Именно это мы и хотим сделать.

Матч "Реал" - "Атлетико" состоится завтра, 2 мая, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.