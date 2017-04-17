23:30 17 апреля | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Диего Годин: "Варди бьется за каждый мяч"

0
0
0
0

Защитник "Атлетико" Диего Годин в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Лестера" высоко оценил класс нападающего соперника Джейми Варди. Напомним, что "лисы" уступили во встрече в Мадриде (0:1).

– Нужно сохранять хладнокровие, но играть страстно, – приводит официальный сайт УЕФА слова Година. – И мы, и "Лестер" сосредоточены на своей задаче. Судьбу встречи решат мелочи. Что касается Джейми Варди, он бьется за каждый мяч и обладает не только физической мощью, но и прекрасной техникой. Опекать его непросто. Варди нельзя предоставлять свободное пространство, и в Мадриде у нас получилось это сделать.

Встреча пройдет во вторник, 18 апреля, в Лестере и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

Опрос

Отыграется ли "Барселона" в противостоянии с "Ювентусом"?
голосовать
0
0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ