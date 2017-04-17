22:38 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Диего Годин: "Лестер" дал нам серьезный бой в Мадриде"

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Защитник "Атлетико" Диего Годин в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Лестера" высоко оценил класс соперника. Напомним, что "лисы" уступили во встрече в Мадриде (0:1).

– Мы ждем сложного матча, ведь "Лестер" играет дома, – приводит официальный сайт УЕФА слова Година. – Соперник дал нам серьезный бой в Мадриде, и сейчас обе команды готовятся примерно к тому же. Все хотят в полуфинал.

Встреча пройдет во вторник, 18 апреля, в Лестере и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
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