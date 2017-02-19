Диего Форлан: "Если кто и способен отыграть четыре мяча, так это "Барселона"

Нападающий "Мумбаи Сити" Диего Форлан выразил уверенность в том, что "Барселоне" по силам отыграть четыре мяча, которые были пропущены каталонцами в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов от "ПСЖ" (0:4). Ответная встреча команд состоится в Испании 8 марта.

– "Барселона" находится под постоянным давлением, – цитирует Mundo Deportivo Форлана. – Это, как мне кажется, и повлияло на выступление команды в Париже. Люди настолько привыкают к победам каталонцев, что выигранные трофеи воспринимают как что-то обыкновенное.

Если кто и способен отыграть четыре мяча, так это "Барселона". Но для этого в ответной встрече сине-гранатовые должны сыграть в атаке более интенсивно, чем в первой встрече. В любом случае, уверен, нас ждет отличный поединок.