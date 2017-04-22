Дидье Дешам: "Монако" не хватает опыта, какой есть у "Ювентуса"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает, что "Монако" не хватает опыта для борьбы с "Ювентусом" в 1/2 финала Лиги чемпионов. Тем не менее, он отдал должное монегаскам пробившимся в число четырех лучших клубов Европы в этом сезоне.

- Нужно быть сильной командой, чтобы попасть в полуфинал Лиги чемпионов, хотя у "Монако" нет качеств как у "Ювентуса", "Атлетико" или "Реала", – цитирует Sky Sport Italia Дешама. - У монегасков отличный состав, но у них нет опыта, какой есть у "Ювентуса". Кроме того, второй матч дома - преимущество для туринцев.

Сомневаюсь, что "Юве" недооценит "Монако", так как он уже привык к борьбе в каждом матче Лиги чемпионов. "Монако" – это сюрприз. Монегаски заслуживают того, чтобы быть в полуфинале, но им будет противостоять фантастическая команда, которая успешна и в Италии, и в Европе.

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