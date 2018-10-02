Дибала – в стартовом составе "Ювентуса" на матч с "Янг Бойз"

Стали известны стартовые составы итальянского "Ювентуса" и швейцарского "Янг Бойз" на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
"Ювентус": Войцех Шенсны, Мехди Бенатия, Леонардо Бонуччи, Андреа Барцальи, Блез Матюиди, Миралем Пьянич, Хуан Куадрадо, Алекс Сандру, Федерико Бернардески, Марио Манджукич.
"Янг Бойз": Давид Фон Балльмоос, Мохамед Камара, Стив Фон Берген, Торстен Шик, Лорис Бенито, Секу Саного, Леонардо Бертоне, Джибриль Соу, Миралем Сулеймани, Кристиан Фасснахт, Гийом Оаро.
Нападающий туринского клуба Криштиану Роналду пропускает матч из-за дисквалификации. Матч обслужит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
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