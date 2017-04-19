Дибала - в стартовом составе "Ювентуса" на матч с "Барселоной"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри огласил стартовый состав команды на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Барселоны". С первых минут в составе туринцев появится нападающий Пауло Дибала, чье участие в игре было под вопросом.

Полностью состав "Ювентуса" выглядит следующим образом:

Буффон – Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Сандру – Хедира, Пьянич – Куадрадо, Дибала, Манджукич – Игуаин.

Напомним, что матч "Барселона" – "Ювентус" состоится сегодня, 19 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи. Первая встреча команд в Италии завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.