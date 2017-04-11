22:30 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Дибала превзошел достижение Шевченко в Лиге чемпионов

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Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала, оформивший дубль в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов против "Барселоны", стал вторым в списке футболистов, которые быстрее остальных забивали два гола в ворота каталонцев. Аргентинец дважды отправил мяч в сетку ворот гостей к 22-й минуте встречи.

Быстрее Дибалы в 2004 году дубль в ворота "Барселоны" оформил экс-форвард "Шахтера" Джулиус Агахова (21 минута). Третье место по этому показателю занимает бывший нападающий "Ньюкасла" Фаустино Асприлья (1997 год, 31 минута), а четвертое – экс-форвард киевского "Динамо" Андрей Шевченко (1997 год, 32 минуты).

Трансляция матча "Ювентус" – "Барселона"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
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