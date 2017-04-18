Дибала отправился с "Ювентусом" на ответный матч против "Барселоны"

"Ювентус" объявил заявку команды на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Барселоны". Встреча состоится 19 апреля в 21:45 по московскому времени. Первая игра завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянского клуба.

Отметим, что в заявку команды внесен аргентинский форвард Пауло Дибала, который восстановился от травмы и может выйти на поле. В текущем сезоне Дибала провел 37 матчей в клубных турнирах, забил 16 мячей и отдал 6 передач.

Заявка команды выглядит следующим образом:

вратари: Джанлуиджи Буффон, Нету, Эмиль Аудеро;

защитники: Дани Алвес, Андреа Барцальи, Даниэле Ругани, Алекс Сандро, Джорджо Кьеллини, Мехди Бенатиа, Федерико Маттьелло, Леонардо Бонуччи, Штефан Лихтштайнер;

полузащитники: Клаудио Маркизио, Хуан Куадрадо, Миралем Пьянич, Сами Хедира, Марио Лемина, Квадво Асамоа, Стефано Стураро, Томас Ринкон;

нападающие: Марио Манджукич, Гонсало Игуаин, Пауло Дибала.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча