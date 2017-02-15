Ди Мария повторил достижение Деметрадзе

Полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария забил свой второй мяч в игре 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны". Таким образом, аргентинец стал шестым футболистом в истории турнира, который оформил дубль в свой день рождения.

До Ди Марии это достижение покорялось Георгию Деметрадзе ("Динамо" К), Уле Гуннару Сульшеру ("Манчестер Юнайтед"), Дадо Пршо ("Монако", оформил "покер"), Жулиу Баптисте ("Рома") и Рахиму Стерлингу ("Манчестер Юнайтед").

Также хавбек стал шестым игроком, которому удалось забить два мяча в ворота "Барселоны" в плей-офф Лиги чемпионов.

Трансляция матча "ПСЖ" - "Барселона"