00:09 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Ди Мария повторил достижение Деметрадзе

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Полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария забил свой второй мяч в игре 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны". Таким образом, аргентинец стал шестым футболистом в истории турнира, который оформил дубль в свой день рождения.

До Ди Марии это достижение покорялось Георгию Деметрадзе ("Динамо" К), Уле Гуннару Сульшеру ("Манчестер Юнайтед"), Дадо Пршо ("Монако", оформил "покер"), Жулиу Баптисте ("Рома") и Рахиму Стерлингу ("Манчестер Юнайтед").

Также хавбек стал шестым игроком, которому удалось забить два мяча в ворота "Барселоны" в плей-офф Лиги чемпионов.

Трансляция матча "ПСЖ" - "Барселона"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
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