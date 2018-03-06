Ди Мария, Кавани и Мбаппе - в нападении "ПСЖ" на матч с "Реалом"

Тренерский штаб "ПСЖ" во главе с Унаи Эмери определелся со стартовым составом на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала". С первых минут в атаке у парижан сыграют Анхель Ди Мария, Эдинсон Кавани и Кильян Мбаппе.
Заявка "ПСЖ" на матч с "Реалом":
Стартовый состав: Ареола - Алвес, Тиагу Силва, Маркиньюс, Берчиче - Мотта, Верратти, Рабьо - Ди Мария, Кавани и Мбаппе;
Запасные: Трапп, Кимпембе, Менье, Ло Сельсо, Диарра, Дракслер, Пасторе.
Матч "ПСЖ" - "Реал" состоится сегодня, 6 марта, и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи. Первая игра завершилась победой испанского клуба - 3:1.
Le onze de départ 🆚 le Real Madrid ! 👊#PSGREAL– ENSEMBLE ON VA LE FAIRE ! (@PSG_inside) 6 марта 2018 г.
🔴🔵 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/f0K7HByiRG
- Реал (Футбол)
- Эдинсон Кавани
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Анхель Ди Мария
- Лига чемпионов
- Унаи Эмери
- Кильян Мбаппе
Felix BARSA
Давайте, парижские мужики, дернем РЕАЛ!!!
22:32 6 марта
alex221083
Вперед Париж! Рвите сливочных!
22:29 6 марта