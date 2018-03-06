Ди Мария, Кавани и Мбаппе - в нападении "ПСЖ" на матч с "Реалом"

Тренерский штаб "ПСЖ" во главе с Унаи Эмери определелся со стартовым составом на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала". С первых минут в атаке у парижан сыграют Анхель Ди Мария, Эдинсон Кавани и Кильян Мбаппе.

Заявка "ПСЖ" на матч с "Реалом":

Стартовый состав: Ареола - Алвес, Тиагу Силва, Маркиньюс, Берчиче - Мотта, Верратти, Рабьо - Ди Мария, Кавани и Мбаппе;

Запасные: Трапп, Кимпембе, Менье, Ло Сельсо, Диарра, Дракслер, Пасторе.

Матч "ПСЖ" - "Реал" состоится сегодня, 6 марта, и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи. Первая игра завершилась победой испанского клуба - 3:1.