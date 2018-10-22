Ди Франческо оценил вероятность Де Росси, Коларова и Шика сыграть с ЦСКА

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо отметил, что Даниеле Де Росси, Александр Коларов и Патрик Шик могут сыграть в домашнем матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА 23 октября.

- Де Росси, Коларов и Шик могут быть готовы к игре. Состояние первых двух я проверю сегодня, и если они будут готовы, то войдут в заявку. У Шика небольшое мышечное воспаление, но он тренировался вчера, и я думаю, он будет в порядке, - приводит официальный сайт УЕФА слова Ди Франческо.

"Рома" - ЦСКА: Лига чемпионов, групповой турнир, 3-й тур, 23 октября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 22.00 (время московское)