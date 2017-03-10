DFB положительно оценил работу Айтекина на матче "Барселона" – "ПСЖ"

Немецкий футбольный союз (DFB) положительно оценил работу судьи Дениза Айтекина на ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" – "ПСЖ", информирует AS. Отмечается, что немецкий арбитр справился очень хорошо, а его решение назначить на 90-й минуте пенальти за фол против Луиса Суареса было обоснованным.

Ранее стало известно, что старший офицер УЕФА по вопросам судейства Пьерлуиджи Коллина уже раскритиковал немецкого судью за работу в минувшем поединке. Отмечается, что к Айтекину возникли вопросы по двум назначенным пенальти в ворота "ПСЖ", а также не назначенному в ворота "Барселоны" за фол защитника Хавьера Маскерано на полузащитникеАнхеле Ди Марии.

Сообщается, что Айтекину и его бригаде грозит отстранение от работы в матчах Лиги чемпионов текущего сезона.