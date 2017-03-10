08:30 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

DFB положительно оценил работу Айтекина на матче "Барселона" – "ПСЖ"

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Немецкий футбольный союз (DFB) положительно оценил работу судьи Дениза Айтекина на ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона""ПСЖ", информирует AS. Отмечается, что немецкий арбитр справился очень хорошо, а его решение назначить на 90-й минуте пенальти за фол против Луиса Суареса было обоснованным.

Ранее стало известно, что старший офицер УЕФА по вопросам судейства Пьерлуиджи Коллина уже раскритиковал немецкого судью за работу в минувшем поединке. Отмечается, что к Айтекину возникли вопросы по двум назначенным пенальти в ворота "ПСЖ", а также не назначенному в ворота "Барселоны" за фол защитника Хавьера Маскерано на полузащитникеАнхеле Ди Марии.

Сообщается, что Айтекину и его бригаде грозит отстранение от работы в матчах Лиги чемпионов текущего сезона.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

Неймара игрок ПСЖ конкретно ЗАБОДАЛ в штрафной, пусть и в падении. А "лысоголовая" Коллина со своего САМОДЕЛЬНОГО Олимпа всё больше и больше мнит себя святее Папы Римского, как будто он сам НИКОГДА ТАКИ НЕ ОШИБАЛСЯ!?..... Скромнее надо быть, гр-н Пьерлуиджи!!!

08:42

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