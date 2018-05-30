"Действия Рамоса могут расцениваться как преступление". Юрист объяснил, почему подал к игроку иск на миллиард евро

Египетский юрист Бассем Вахба рассказал, зачем он подал в суд на защитника "Реала" Серхио Рамос. Игрок травмировал нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в финале Лиги чемпионов (3:1). Салах рискует пропустить чемпионат мира-2018. Вахба намерен взыскать с Рамоса миллиард евро.

– То, что произошло с Мохаммедом Салахом, могло случиться и на любом другом матче в результате непреднамеренных действий любого другого игрока, – цитирует RT Вахбу. – Но действия Рамоса, который с начала игры дважды создавал Салаху навязчивые помехи, служат подтверждением тому, что он нанес ему травму умышленно. Это произошло на глазах у всего мира и может нами расцениваться как преступление. К сожалению, закон не предусматривает достаточного наказания за подобное. В этом плане законодательство несовершенно, но это не наша вина. Мы вправе выразить протест по поводу случившегося, и именно с этой целью мы направили в ФИФА требование назначить Рамосу профилактическое наказание.

– Какие вы намерены предъявить доказательства против Рамоса?

– Зарубежные поклонники Салаха прислали мне в соцсетях, помимо прочего, большое количество видеозаписей, на которых запечатлены агрессивные действия Рамоса в адрес других футболистов, например, Месси, который не так давно получил из-за него травму и был вынужден провести полгода дома. Неужели у Рамоса такой инстинкт? К сожалению, его футбольный клуб "Реал" обо всем знает, но бездействует. Почему так происходит? Чем это объяснить?

– На какой стадии находится сейчас ваша жалоба?

– Сейчас я занимаюсь сбором подписей в соцсетях. Кстати, иностранные болельщики, от которых поступает много обращений, проявляют к этой ситуации более живой интерес, чем египтяне. Однако в нашей стране он, разумеется, тоже велик. Салах ведь наш соотечественник, так что вопрос защиты его прав волнует всех. Моя жалоба на Рамоса не мотивирована тем, что пострадал именно Мохаммед Салах. Я бы действовал точно так же в интересах любого другого игрока, чьи права были бы нарушены таким же образом.

– Чего вы намерены добиваться своим обращением?

– Надеюсь, Мохаммед Салах сможет представлять Египет на предстоящем чемпионате мира. Боюсь, последствия его травмы будут давать о себе знать. Думаю, поскольку Салах – один из самых заметных игроков в команде, "Ливерпуль" не станет им рисковать ни при каких обстоятельствах, пока он не восстановится полностью. Если же опасения оправдаются, то поклонники Салаха со всего мира, в том числе и я, настойчиво потребуют от ФИФА принять решительные меры в отношении клубов и игроков, которые ведут себя так же, как Рамос. Особенно важно учесть тот факт, что Рамос в составе испанской сборной примет участие в чемпионате мира, и, если команды наших стран пройдут в следующий раунд первенства, они могут встретиться в одном из матчей.