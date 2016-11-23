Деян Радич: "Если "Ростов" добьется успеха в игре с "Баварией", этот матч будут помнить долгие годы"

Экс-вратарь "Ростова" Деян Радич надеется, что его бывшей команде удастся показать хорошую игру в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Тем не менее он не считает, что отсутствие нескольких ключевых игроков в составе мюнхенцев сильно поможет российской команде. Встреча состоится сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени.

– Вокруг матча "Ростова" с "Баварией" серьезный ажиотаж – всё-таки это одна из самых больших и значимых игр для донского клуба за последние годы, – цитируют "Известия" Радича. – Этого противостояния ждут не только футболисты и тренеры, но и весь город. Я и сам буду очень сильно переживать за "Ростов". Уверен, все футболисты ростовчан запредельно мотивированы, и надеюсь, им удастся показать хорошую игру, несмотря на силу грозного соперника. Если "Ростов" добьется успеха в игре с "Баварией", этот матч будут помнить долгие годы. Не стоит ждать такого же развития событий, как в первом матче этих команд в Мюнхене. Это будет совсем другая игра, в которой не стоит ждать большого количества голов.

Конечно, "Ростову" будет легче из-за отсутствия в составе мюнхенцев Арьена Роббена, Артуро Видаля, Хави Мартинеса, Кингсли Комана и Мануэля Нойера. Но все-таки "Бавария" – это не команда одного или двух футболистов, там достаточно сильных игроков. Но и в "Ростове" есть талантливые ребята, которые уже хорошо проявили себя в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Те же Дмитрий Полоз и Сердар Азмун могут реализовать свои моменты, которые, не сомневаюсь, у них будут.

Трансляция матча "Ростов" - "Бавария"