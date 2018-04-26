Деян Ловрен: "Уверен, что "Ливерпуль" забьет в Риме"

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен уверен, что его команда сможет забить "Роме" в ответной игре 1/2 финала Лиги чемпионов. В домашнем матче "красные" победили со счетом 5:2.

– Я уверен, что мы можем забить и в Риме, – цитирует Liverpool Echo Ловрена. – У нас было много моментов. "Рома" любит играть в футбол, и нам это на руку. Знаем, что в Риме будет сумасшедшая атмосфера. Но мы пережили нечто подобное, играя с "Манчестер Сити". Знаем, что нам нужно делать. Если забьем быстрый гол, ситуация станет совсем иной. Уверен, что у нас снова будут шансы. С нашей атакой я даже за это не переживаю. Нам только нужно учесть свои ошибки. Нужно лучше контролировать игру до последнего.

Мы не "Барселона", играем в другой футбол. Не будем думать о том, как мы забили пять мячей в первой встрече. Будем играть, словно счет равный. Знаем, что нужно делать.