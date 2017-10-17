Деян Ловрен: "Марибор" - вызов для "Ливерпуля", мы должны уважать соперника"

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" подчеркнул, что команда уверена в своих силах. Он также добавил, что нужно уважать соперника.

– Нам нужно показывать себя против команд, которые умеют играть глубоко. Мы должны сохранять позитивный настрой, – цитирует официальный сайт УЕФА слова Ловрена. – Мы сильны на каждой позиции, но иногда недостаточно забиваем. Но все в команде уверены в себе. В раздевалке нет плохих настроений.

Мы ожидали, что наберем больше очков в первых матчах. Сейчас нас ждут две очень важные игры, и нам надо победить. Но нам следует уважать соперника. "Марибор" – вызов для нас. Если мы выиграем обе игры против них, у нас будет больше шансов выйти в плей-офф.

Я знаю соперника еще со времен, когда я играл в Хорватии. Я всегда уважал эту команду. У них сильные индивидуальные игроки, и они заслуживают быть здесь. Нам будет непросто, но я верю в качество нашей игры.

После двух игр "Ливерпуль" набрал 2 очка и идет на втором месте в турнирной таблице группы Е. "Марибор" с одним баллом занимает последнюю строчку.

Матч "Марибор" – "Ливерпуль" состоится сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени.