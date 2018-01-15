Девять ассоциаций заинтересованы в проведении Суперкубка УЕФА-2020

Девять национальных ассоциаций заинтересованы в проведении матча Суперкубка УЕФА в 2020 году, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Конкурс по выбору стадиона, где пройдет игра, начался 8 декабря 2017 года. Выразить заинтересованность в проведении матча ассоциации могли до 12 января этого года.

Ассоциации, которые в 2020 году примут матчи финальной стадии чемпионата Европы, не могли претендовать на организацию Суперкубка УЕФА. Выбор будет сделан в мае 2018 года.

Заинтересованность в проведении матча за Суперкубок проявили Албания (Тирана, "Национальный"), Белоруссия (Минск, "Динамо"), Израиль (Хайфа, "Самми Офер"), Казахстан (Алматы, "Центральный"), Молдавия (Кишинев, "Зимбру"), Португалия (Порту, "Драгау"), Северная Ирландия (Белфаст, "Уиндзор Парк"), Финляндия (Хельсинки, "Олимпийский"), Франция (Ницца, "Стад-де-Нис").