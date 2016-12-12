Дэвид Майлз: "Однажды все меняется, поэтому "Арсенал" может выиграть у "Баварии"

Пресс-секретарь "Арсенала" Дэвид Майлз верит, что его команда сможет выиграть у "Баварии" в 1/8 финала Лиги чемпионов. За последние 5 сезонов "канониры" дважды выбывали из главного европейского турнира в первом раунде плей-офф, проигрывая мюнхенцам.

- "Арсенал" пробился в плей-офф Лиги чемпионов в 17-м сезоне подряд, что является свидетельством высокого класса команды и Арсена Венгера, - цитирует пресс-служба УЕФА Майлза. - Тем не менее, фанаты будут думать, что жеребьевка оказалась плохой, но в какой-то момент все меняется, поэтому "Арсенал" может выиграть у "Баварии".