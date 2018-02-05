Дэвид Бекхэм: "Мне сложно выбрать между "Реалом" и "ПСЖ"

Бывший полузащитник "Реала" и "ПСЖ" Дэвид Бекхэм признался, что не знает, какой из клубов будет поддерживать в очном противостоянии в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч между испанским и французским клубами состоится 14 февраля в Мадриде, ответный - 6 марта в Париже.

- Очень сложно выбрать. Мне симпатичны оба клуба, - цитирует BeinSport Бекхэма. - Я провел в Мадриде четыре отличных года. За "ПСЖ" я играл не так долго, но смог выиграть чемпионат Франции. Я люблю этот клуб. Фанаты там невероятны. Но это касается и "Реала".

- Посетите матч в Мадриде?

- Это будет день Святого Валентина. Позвать жену на игру в такой день…не думаю, что это сработает.