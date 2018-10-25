Десять римских фанатов палками избили троих россиян

В Риме 23 октября прошел матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Ромой" и ЦСКА (3:0). Как сообщается в телеграм-канае OFNEWS / Новости Околофутбола, в день игры десять итальянских болельщиков атаковали троих россиян. Нарушители избили двух молодых людей и одну девушку палками.

Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини прокомментировал инцидент с обрушением эскалатора на станции римского метро "Респубблика", в результате которого пострадали 16 российских болельщиков.