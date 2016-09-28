Десайи сделал видеоселфи во время гола Глика "Байеру"

Бывший защитник сборной Франции Марсель Десайи снял необычное видео во время вчерашнего матча Лиги чемпионов между "Монако" и "Байером" (1:1). 48-летний француз записывал видеокомментарий по игре и говорил о поражении "монегасков", а в это время защитник хозяев Камиль Глик сравнял счет и принес команде ничью. Напомним, "Монако" и "Байер" являются соперниками ЦСКА по группе.