15:13 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Десайи готовится праздновать голы в финале Лиги чемпионов

Легендарный защитник сборной Франции Марсель Десайи перед финалом Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Реалом" записал видео того, как он будет праздновать голы в сегодняшнем матче. Пресс-служба УЕФА назвала этот жест "Празднование Десайи".

Матч "Ювентус" – "Реал" пройдет сегодня, 3 июня, в Кардиффе, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. Финал
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