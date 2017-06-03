Десайи готовится праздновать голы в финале Лиги чемпионов

Легендарный защитник сборной Франции Марсель Десайи перед финалом Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Реалом" записал видео того, как он будет праздновать голы в сегодняшнем матче. Пресс-служба УЕФА назвала этот жест "Празднование Десайи".

Матч "Ювентус" – "Реал" пройдет сегодня, 3 июня, в Кардиффе, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.