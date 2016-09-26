Дэнни Симпсон: "Лестер" достаточно силен, чтобы отреагировать на неудачи"

Защитник "Лестера" Дэнни Симпсон считает, что его команда способна настроиться на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Порту". В последних двух матчах на внутренней арене "лисы" уступили "Челси" (1:4) и "Манчестер Юнайтед" (2:4).

– Мы знаем, что достаточно сильны, чтобы отреагировать на неблагоприятные ситуации, – цитирует The Mirror Симпсона. – Это зависит от силы духа нашей команды. Нужно двигаться дальше. Ждем отличной игры. Это будет первый матч Лиги чемпионов на нашем поле, и мы должны показать высокий уровень.