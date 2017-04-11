Дэнни Дринкуотер: "Немногие верили в "Лестер", но мы сумели проявить себя"

Полузащитник "Лестера" Дэнни Дринкуотер накануне матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" отметил, что его команда довольно хорошо справилась с первым сезоном в еврокубках. Английская команда намерена пробиться в полуфинал турнира.

– Мы справились с задачей довольно хорошо, – цитирует пресс-служба УЕФА Дринкуотера. – Это наш первый сезон в Лиге чемпионов. Не думаю, что многие верили в нас, но мы сумели проявить себя. Спасибо за это игрокам и тренерскому штабу. Чем дальше мы пройдем, тем лучше для нас. На данный момент у нас все хорошо. Мы хотим пробиться в полуфинал. Не собираемся играть вничью или проигрывать. Надеемся, что у нас будет повод для празднования в ответном матче. Сейчас же мы отправляемся в Мадрид, чтобы получить необходимый нам результат. Надеемся, что сможем завоевать путевку в полуфинал.