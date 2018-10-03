Денисов не вошел в стартовый состав "Локомотива" на матч против "Шальке"

"Локомотив" объявил стартовый состав на матч второго тура группового турнира Лиги чемпионов против "Шальке". С капитанской повязкой у железнодорожников на поле выйдет вратарь Маринату Гильерме.

"Локомотив": Гильерме - Игнатьев, Хеведес, Кверквелия, Идову - Крыховяк, Баринов - Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш - Эдер.

"Запасные": Коченков, Ротенберг, Лысов, Жемалетдинов, Чорлука, Тарасов, Денисов.

"Локомотив" – "Шальке": Лига чемпионов, групповой турнир, 2-й тур, 3 октября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 19.55 (мск)