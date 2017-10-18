00:56 | Футбол — Лига чемпионов

Денис Глушаков: "Спартак" сыграл неплохо, но может еще лучше"


Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после победы над "Севильей" (5:1) в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов отметил, что команда реализовала свои моменты и заслуженно выиграла.

– Мы реализовали свои моменты и заслужили эту победу, – сказал Глушаков.

– В конце первого тайма и начале второго вышей команде было очень тяжело. За счет удалось продавить соперника?

– За счет характера. В одном моменте нам повезло, когда игрок "Севильи" был по пустым воротам, а попал в Диму Комбарова. Переломный моменты был, когда забили мяч. Пошла фортуна. Мы правильно играли, так, как наигрывали перед матчем. Реализовали свои моменты. "Спартак" сыграл неплохо, но может еще лучше.

Леонид Федун назвал этот матч величайшим в истории команды в Лиге чемпионов.

– По результату, да. Я думаю, болельщики много лет ждали Лигу чемпионов и золотые медали. Все свершилось. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Леонид Федун: "Мы стали свидетелями того, как творится история!"
Трансляция матча "Спартак" – "Севилья"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
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