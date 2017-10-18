Денис Глушаков: "Спартак" сыграл неплохо, но может еще лучше"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после победы над "Севильей" (5:1) в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов отметил, что команда реализовала свои моменты и заслуженно выиграла.

– Мы реализовали свои моменты и заслужили эту победу, – сказал Глушаков.

– В конце первого тайма и начале второго вышей команде было очень тяжело. За счет удалось продавить соперника?

– За счет характера. В одном моменте нам повезло, когда игрок "Севильи" был по пустым воротам, а попал в Диму Комбарова. Переломный моменты был, когда забили мяч. Пошла фортуна. Мы правильно играли, так, как наигрывали перед матчем. Реализовали свои моменты. "Спартак" сыграл неплохо, но может еще лучше.

– Леонид Федун назвал этот матч величайшим в истории команды в Лиге чемпионов.

– По результату, да. Я думаю, болельщики много лет ждали Лигу чемпионов и золотые медали. Все свершилось. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Леонид Федун: "Мы стали свидетелями того, как творится история!"

Трансляция матча "Спартак" – "Севилья"