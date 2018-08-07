Денис Глушаков — о жаре в Греции и главной задаче на сезон

Капитан "Спартака" Денис Глушаков, перед первой игрой третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим ПАОК, прокомментировал жару в Греции и главную задачу команды на сезон.

- На той неделе в Москве было тоже очень жарко. Тренировались каждый день, привыкли к жаре, для нас это не проблема. Играем в одинаковых условиях, хоть снег, хоть жара, нам все равно. Какие ожидания от матча? Смотрели ПАОК, разобрали его, это организованная команда. Но не думаю, что в Лиге чемпионов вообще есть слабые команды. Вся борьба впереди. Очень хотим в групповой этап ЛЧ. Это самая главная задача для нас.

Первая встреча "Спартака" и ПАОКа состоится в Салониках 8 августа, ответная игра пройдёт в Москве 14 августа.

ПАОК – "Спартак": Лига чемпионов, 8 августа 2018 года, онлайн-трансляция в 20.00