Денис Глушаков: "Не хотел бы принижать какую-то команду в Лиге чемпионов"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков не стал выделять соперников по групповому этапу Лиги чемпионов, отметив, что российские команды не раз "обжигались" на легких соперниках. Напомним, что столичный клуб встретится с "Севильей", "Ливерпулем" и "Марибором".

– Это Лига чемпионов, простых матчей в этом турнире не бывает, со всеми будет тяжело играть, – цитирует ТАСС Глушакова. – Я бы не хотел выделять какую-то из команд, а кого-то из соперников принижать. Много раз было такое, что нашим клубам или сборной попадались легкие группы, а потом мы обжигались. Будет интересно и не просто играть против каждого из соперников, для болельщиков это долгожданное событие.

"Севилья", "Ливерпуль" и "Марибор" - соперники "Спартака" по групповому турниру Лиги чемпионов