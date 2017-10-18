Денис Глушаков: "Мы должны были так играть с начала чемпионата"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после победы над "Севильей" (5:1) в матче группового этапа лиги чемпионов отметил, что надо продолжать так играть и не расслабляться.

– Не станет ли проблемой, что в Испании не будет фактора своих болельщиков?

– Думаю, что "Севилья" тоже соберет полный стадион. А наших болельщиков приезжает десять-пятнадцать процентов. Наших фанатов, конечно, не будет хватать, и мы постараемся сделать все возможное, чтобы они порадовались за нас у экранов телевизоров. Но с другой стороны, болельщики сами виноваты.

– Вы наверняка уже подсчитали очки…

– (Перебивает.) Я ничего не считаю. Отыграли матч, и я очень сильно устал. Впереди еще матчи и ничего загадывать нельзя. Все в наших руках. Надо дальше двигаться, продолжать выигрывать, набирать очки. Если расслабим булки – все, до свидания.

– "Спартак" прыгнул выше головы?

– В прошлом году мы показали, как можем играть и должны были так играть в начале чемпионата, но что-то не получилось. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча "Спартак" – "Севилья"