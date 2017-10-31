Денис Глушаков: "Лига чемпионов - это то, к чему я стремился"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в преддверии 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" в интервью УЕФА отметил, что его команда довольна пятью очками, полученными по итогу трех встреч в ЛЧ. Хавбек также добавил, что для всех счастье играть в таком престижном турнире.

– В первую очередь, поздравляем с дебютом в Лиге чемпионов. Как ощущения?

– Дебют мне удался не очень. Получил травму в первом матче с "Марибором", и уже только с "Севильей" вышел в нормальных кондициях. Эмоции, конечно, совершенно другие. Лига чемпионов – это то, к чему я стремился.

У нас самая популярная команда в России. Если поворошить историю, то "Спартак" выигрывал у грандов. Побеждал тот же "Реал", "Арсенал", так что наши болельщики явно заждались Лиги чемпионов. Для всех счастье играть в этом турнире. Лигу чемпионов можно сравнить разве что с чемпионатом мира, чемпионатом Европы. Здесь играют гранды, топ-футболисты.

– У "Спартака" пять очков после трех туров. Насколько вы довольны таким результатом?

– Мы довольны пятью очками, но, надеюсь, их у нас будет больше. Впереди еще много игр, и хотелось бы брать очки от матча к матчу.

– Стартовали вы при этом выездной ничьей с "Марибором", хотя были близки к победе...

– Каждое очко ценно. На что наиграли, то и взяли. Безусловно, хотели выиграть. Будем стремиться взять реванш в ответной встрече.

– Зато совсем иные эмоции должна была подарить команде домашняя ничья с "Ливерпулем"...

– Все прекрасно знают "Ливерпуль". Это очень хорошая команда, так что для нас, думаю, это был достаточно неплохой результат – сыграть вничью после ряда неудачных матчей в чемпионате, плюс перед этим мы потеряли очки в Мариборе. В любом случае, мы выигрывали по ходу той встречи, так что все это придало уверенности, сил, и уже с "Севильей" мы сыграли достойно.

Напомним, матч "Севилья" – "Спартак" состоится в среду, 1 ноября, и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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