Денис Глушаков: "Лига чемпионов? До этого есть еще сборная и Суперкубок"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков отметил, что пора заканчивать отмечать чемпионство и нужно двигаться дальше. По словам полузащитника, о Лиге чемпионов думать еще рано.

- Эмоции уже улеглись? Честно говоря уже поднадоело гулять, отдыхать и этот ажиотаж вокруг чемпионства. Все о нем пишут, говорят. Сегодня еще погуляем, а завтра все это останется уже в истории. Нужно двигаться дальше.

- Какие планы на ближайшие пару недель?

- Нет планов, через два дня уезжаю в сборную.

- Как оцените шансы в Лиге чемпионов?

- До этого есть еще сборная и Суперкубок, который нам надо выигрывать.

- Вы долго шли к чемпионству и наконец ваша мечта сбылась.

- Да, была такая мечта. Я хотел выиграть чемпионство со "Спартаком" и мечта сбылась. В этом сезоне было много позитивных моментов, важных побед. Тот же матч с ЦСКА был хорошим по накалу, ажиотажу. Все это запомнится. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)