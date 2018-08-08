Денис Глушаков: "Говорил Каррере: "В любой момент готов выйти и помочь команде"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, пропустивший первый матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против ПАОК (2:3) из-за болей в шее, сказал, что Массимо Каррера решил не рисковать его здоровьем. Хавбек отметил, что был готов помочь команде "хоть без ноги, хоть без головы".

– Шея заболела не перед ПАОК, а после "Локомотива", – сказал Глушаков во флеш-интервью. – Потом я два дня не тренировался, крутил велосипед. Индивидуальная восстановительная программа была.

В принципе, я вчера провел тренировку полностью, но сказал, что на 100 процентов не готов, потому что шея до конца не поворачивается. Сразу предупредил тренера, но сказал: "В любой момент готов выйти и помочь команде. Хоть с ногой, хоть без ноги, хоть без головы" (улыбается). Наверное, тренер не рисковал мной, поэтому и не выпустил.

– Показалось, что при счете 2:1 стали нервничать. Может, не до конца удалось справиться с горячей поддержкой трибун – в составе "Спартака" много молодых игроков.

– Я думаю, после первого тайма. Какая-то болезнь у нас – мне не нравится. Мы сидели, общались с ребятами. Мы забиваем гол, начинаем играть от обороны и нам забивают. Будем исправлять и дальше двигаться.

Мы играли на выезде. Может, атмосфера где-то давила на ребят. У нас есть ответная игра, не все потеряно. Будем дальше двигаться. Задача – пройти в следующий раунд.

Ответный матч состоится 14 августа в Москве на "Открытие Арене".

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