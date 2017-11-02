Денис Глушаков: "Это поражение не ставит крест на "Спартаке" в Лиге чемпионов"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после поражения от "Севильи" (1:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов отметил, что команде не хватало поддержки болельщиков в этой встрече. Также футболист заявил, что красно-белые заиграли лучше во втором тайме, когда перестроили тактику.

– Позитив? То, что забили один гол, – сказал во флеш-интервью Глушаков. – Во втором тайме перестроили игру, стали больше атаковать. Тушевались в первые минуты, играли на выезде, хотели на контратаках поймать соперника. Во втором тайме хорошо атаковали, были моменты. К сожалению, не смогли забить второй гол.

Не сказал бы, что было давление. Просто в самом начале отошли назад. Поэтому больше казалось, что, наверное, отдали инициативу. Конечно видели болельщиков на трибунах. Я и сам билеты делал. Кому смог. Знали, что они и дубль поддерживали, не хватало их сегодня.

Это поражение не ставит крест на нашем выступлении. Еще два матча впереди. Все в наших ногах и головах.

"Спартак" проиграл "Севилье" и опустился на третье место