Денис Глушаков: "Адриану извинился перед всей командой"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с ПАОК (0:0) подчеркнул, что красно-белым было очень тяжело играть в меньшинстве после удаления Луиза Адриану.

– Очень тяжело было играть в меньшинстве, – сказал Глушаков. – Ничья в итоге, смотрелись неплохо, но привилегий это не дает. Свои моменты мы не реализовали, надо делать выводы. Работать дальше.

Луиз Адриану в раздевалке извинился перед всей командой. Момента того я не видел. Да и не так важно это сейчас. С каждым может случиться. Греки много симулировали, тянули время. Хотели выиграть любым способом. Может, надо учиться этому. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)​