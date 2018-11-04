День, в который ЦСКА победил "Барсу", "Торпедо" - "Реал", а "Спартак" - "Ливерпуль"

26 лет назад ЦСКА взял верх над "Барселоной" в гостях 3:2 и прошел победителя Кубка чемпионов в отборочном раунде нового розыгрыша главного клубного турнира Старого Света.
"Спартак" на выезде переиграл "Ливерпуль" в Кубке кубков - 2:0.
"Торпедо", несмотря на домашний успех с "Реалом" (3:2), дальше в Кубке УЕФА не прошло. Зато в те же дни "Динамо" переиграло по сумме двух встреч "Торино".
Вот что писал "СЭ" о тех матчах.
От легенды Гвардьолы до гаишника Колесникова. 25 лет матчу "Барселона" - ЦСКА. Где они сейчас? //
"Открывается часть табло. ЦСКА... 3!!!". Как ЦСКА победил "Барселону" //
"Из-за ЦСКА я лишился шансов на "Золотой мяч"
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