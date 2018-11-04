День, в который ЦСКА победил "Барсу", "Торпедо" - "Реал", а "Спартак" - "Ливерпуль"

4 ноября 1992 года ЦСКА победил "Барселону" на "Камп Ноу" и выбил обладателя Кубка чемпионов из нового турнира. Фото REUTERS

26 лет назад ЦСКА взял верх над "Барселоной" в гостях 3:2 и прошел победителя Кубка чемпионов в отборочном раунде нового розыгрыша главного клубного турнира Старого Света.

"Спартак" на выезде переиграл "Ливерпуль" в Кубке кубков - 2:0.

"Торпедо", несмотря на домашний успех с "Реалом" (3:2), дальше в Кубке УЕФА не прошло. Зато в те же дни "Динамо" переиграло по сумме двух встреч "Торино".

Вот что писал "СЭ" о тех матчах.

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