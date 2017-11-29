Дембеле пропустит матч с "Андерлехтом"

Нападающий "Селтика" Мусса Дембеле получил травму в финале Кубка шотландской лиги против "Мотеруэлла". В начале второго тайма защитник Седрик Кипре грубо сыграл против французского форварда, однако тот смог продолжить игру и реализовал пенальти. Тем не менее, вскоре был заменен.

Медицинское обследование не выявило серьезной травмы, но игроку придется пропустить минимум два ближайших матча чемпионата Шотландии, а также встречу 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Андерлехтом".