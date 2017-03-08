Дембеле и Обамеянг - в атаке дормундской "Боруссии" на матч с "Бенфикой"

Стали известны стартовые составы дортмундской "Боруссии" и "Бенфики" на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой встрече в Португалии лиссабонцы победили со счетом 1:0.

"Боруссия": Бюрки, Пищек, Папастатопулос, Шмельцер, Бартра, Дурм, Кастро, Вайгль, Дембеле, Пулишич, Обамеянг. Запасные: Вайденфеллер, Геррейру, Шюррле, Кагава, Мерино, Гинтер, Пасслак.

"Бенфика": Мораеш, Луизау, Элизеу, Андре Алмейда, Линделеф, Семеду, Пицци, Сальвио, Самарис, Митроглу, Серви. Запасные: Жулиу Сезар, Орта, Хименес, Жонас, Каррильо, Живкович, Жардел.

Трансляция матча "Боруссия" – "Бенфика"