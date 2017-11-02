Деле Алли: "Не удивлен, что "Тоттенхэм" доминировал над "Реалом"

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли после победы над "Реалом" (3:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов подчеркнул, что не удивлен тем, что его команда доминировала над мадридцами. Он также добавил, что лондонцы хотят не просто конкурировать с такими соперниками, а побеждать их.

Отметим, что 21-летний Алли в этой встрече оформил дубль.

– Мы сыграли превосходно. Знали, что если выполним план на игру и будем надежны в обороне, то у нас будут моменты, – приводит BBC слова Алли. – Очень довольны результатом. Не удивлен, что мы доминировали – у нас еще на "Сантьяго Бернабеу" было много свободного пространства. Хотим не просто соперничать с такими командами, как "Реал", а побеждать их. Рад, что забил два гола, но куда важнее то, что мы выиграли.

После четырех туров "Тоттенхэм" лидирует в турнирной таблице Н, опережая "Реал" на 3 очка.