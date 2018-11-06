Деле Алли готов сыграть с ПСВ

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино на пресс-конференции перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ПСВ сообщил, что полузащитник Деле Алли готов принять участие в игре, передает пресс-служба УЕФА. Ранее появилась информация, что 22-летний англичанин может пропустить встречу из-за проблем со здоровьем. В минувшие выходные он не принимал участия в матче чемпионата Англии против "Вулверхэмптона".

В текущем сезоне Алли сыграл в 7 матчах во всех турнирах и забил 2 гола.