Дель Боске: "Реал" обыграет "Ливерпуль" со счетом 4:1"

Бывший главный тренер мадридского "Реала" и сборной Испании Висенте Дель Боске считает, что "сливочные" одержат победу в предстоящем финале Лиги чемпионов.

– "Реал" – это лучший клуб в Европе на данный момент, – приводит слова 67-летнего специалиста испанский портал COPE. – Я не могу назвать ни одного игрока "Ливерпуля", который улучшил бы мадридскую команду. Гарет Бэйл и Карим Бензема находятся в хорошей форме, а Криштиану Роналду делает их еще лучше.

Дель Боске возглавлял "Реал" в 1994, 1996 и 1999-2003 годах. Под его руководством команда дважды выигрывала Лигу чемпионов.

Финальный матч текущего розыгрыша Лиги чемпионов, в котором "Реал" встретится с "Ливерпулем", состоится 26 мая в Киеве.