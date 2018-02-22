Де Хеа, Фред, Виллиан и Мюллер претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА на своем официальном сайте назвал претендентов на лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. В список вошли четыре футболиста. На это звание претендует вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа, который сделал восемь сэйвов в матче с "Севильей" (0:0) на выезде. Также среди претендентов полузащитник "Челси" Виллиан, забивший гол в игре с "Барселоной" (1:1).

В список попал нападающий "Баварии" Томас Мюллер, оформивший дубль и сделавший голевую передачу в игре с "Бешикташем" (5:0), а также полузащитник "Шахтера" Фред, забивший гол в игре с "Ромой" (2:1).