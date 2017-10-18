Де Брейне - про перебранку с Давидом Сильвой: "Иногда мы так разговариваем с женой"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брейне после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Наполи" (2:1) рассказал о перебранке с партнером по команде Давидом Сильвой. По его словам, не стоит раздувать из этого проблему.

– У нас просто был маленький разговор. Уже через минуту мы забыли об этом, – цитирует де Брейне The Telegraph. – Иногда я так общаюсь с женой. Да и вы тоже, полагаю. Порой так просто нужно. Не всегда все идет гладко, но это все мелочи. Я хотел кое-что сказать резервному арбитру, однако мне этого сделать не дали. Что-то раздквать здесь не имеет никакого смысла.