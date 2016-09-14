Давида Сильвы нет в заявке "Манчестер Сити" на матч с "Боруссией" из Менхенгладбаха

Стали известны стартовые составы "Манчестер Сити" и менхенгладбахской "Боруссии" на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч должен был состояться вчера, но был перенесен из-за неудовлетворительных погодных условий.

"Манчестер Сити": Браво, Сабалета, Отаменди, Стоунс, Коларов, Хесус Навас, Фернандинью, Гюндоган, Де Брейне, Стерлинг, Агуэро. Запасные: Кабальеро, Санья, Тасенде, Клиши, Нолито, Сане, Ихеаначо.

"Боруссия" (Менхенгладбах): Зоммер, Джонсон, Эльведи, Штробль, Кристенсен, Вендт, Дахуд, Крамер, Штиндль, Хан, Раффаэл. Запасные: Зиппель, Янчке, Вестергорд, Корб, Хофманн, Траоре, Азар.

Трансляция матча "Манчестер Сити" – "Боруссия" М