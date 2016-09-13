Давид Трезеге: "Ювентус" должен стать главным действующим лицом Лиги чемпионов"

Экс-форвард "Ювентуса" Давид Трезеге считает, что его бывшей команде по силам добраться до финала Лиги чемпионов и выиграть его. По мнению француза, инвестиции, сделанные туринцами этим летом, обязывают к победе в главном европейском турнире.

– Выступление в Лиге чемпионов очень большая ответственность для "Ювентуса", – цитирует Tiki Taka Трезеге. – Массимилиано Аллегри проделал очень большую работу, в команде есть игроки, которые хотят написать историю. Они сделали необыкновенные вещи в Италии, но "Юве" теперь недостаточно этого в связи с инвестициями, которые были сделаны. Туринцы должны стать главными действующими лицами в этом розыгрыше турнира. Надеюсь, что "Юве" дойдет до конца.