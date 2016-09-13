14:20 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Давид Трезеге: "Ювентус" должен стать главным действующим лицом Лиги чемпионов"

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Экс-форвард "Ювентуса" Давид Трезеге считает, что его бывшей команде по силам добраться до финала Лиги чемпионов и выиграть его. По мнению француза, инвестиции, сделанные туринцами этим летом, обязывают к победе в главном европейском турнире.

– Выступление в Лиге чемпионов очень большая ответственность для "Ювентуса", – цитирует Tiki Taka Трезеге. – Массимилиано Аллегри проделал очень большую работу, в команде есть игроки, которые хотят написать историю. Они сделали необыкновенные вещи в Италии, но "Юве" теперь недостаточно этого в связи с инвестициями, которые были сделаны. Туринцы должны стать главными действующими лицами в этом розыгрыше турнира. Надеюсь, что "Юве" дойдет до конца.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

Такой ударный форвард, как Игуаин, несомненно приобретался с главным прицелом на ЛЧ, т.к. в серии А для такого "Ювентуса" реальных конкурентов нет - "Юве" может проиграть только самому себе, если расслабится и преждевременно поверит в НЕМИНУЕМОЕ скудетто.

15:36

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ