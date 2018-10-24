00:42 | Футбол — Лига чемпионов

Давид Сильва: "Сити" забил три мяча, а мог и больше"

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Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва после победы над "Шахтером"​ в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов (3:0) отметил, что его команда могла забить еще больше. 

- Мы забили три мяча, могли забить и больше, но довольны, что взяли три очка, - цитирует пресс-служба УЕФА Сильву. - С каждым матчем мы играем все лучше. Надо прибавить еще чуть-чуть, мы на правильном пути.

Шахтер Д - Манчестер Сити

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000980/match=2025088/index.html

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